Юань сочли альтернативой доллару для сохранения накоплений

Эксперт рассказал, какие альтернативы доллару и евро стоит предпочесть для сохранения накоплений. Об оценке главных мировых валют пишет «КП».

«Набирает популярность китайский юань: в последние годы многие центробанки стали закупать его, хотя пока юань находится на пятом месте», — заявил финансовый аналитик консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак.

Он также призвал не забывать и о другой азиатской валюте — японской иене. За последнюю пятилетку она стала лидером среди резервных валют по доходности по отношению к рублю. Иена опередила и доллар и евро.

Если же взять статистику за 10 лет, то лидером по среднегодовой доходности окажется швейцарский франк. Эксперты оценивают его доходность в 10,3%.

При этом даже нынешние упавшие рублевые депозиты в сравнении с резервными валютами — не самый худший вариант. Инвестиционная привлекательность — не единственный аргумент. Многие ориентируются на то, в каких странах собираются тратить деньги. Поэтому после доллара и евро наиболее популярной валютой является британский фунт. Хотя хранить средства в этой валюте не стоит — она считается чересчур убыточной для накоплений.