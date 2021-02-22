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Названа альтернатива доллару и евро для сохранения накоплений 

Майк Габриелян 4 часа назад
Юань сочли альтернативой доллару для сохранения накоплений
Фото: ТАСС
Эксперт рассказал, какие альтернативы доллару и евро стоит предпочесть для сохранения накоплений. Об оценке главных мировых валют пишет «КП».

«Набирает популярность китайский юань: в последние годы многие центробанки стали закупать его, хотя пока юань находится на пятом месте», — заявил финансовый аналитик консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак.

Он также призвал не забывать и о другой азиатской валюте — японской иене. За последнюю пятилетку она стала лидером среди резервных валют по доходности по отношению к рублю. Иена опередила и доллар и евро.
Если же взять статистику за 10 лет, то лидером по среднегодовой доходности окажется швейцарский франк. Эксперты оценивают его доходность в 10,3%.
При этом даже нынешние упавшие рублевые депозиты в сравнении с резервными валютами — не самый худший вариант. Инвестиционная привлекательность — не единственный аргумент. Многие ориентируются на то, в каких странах собираются тратить деньги. Поэтому после доллара и евро наиболее популярной валютой является британский фунт. Хотя хранить средства в этой валюте не стоит — она считается чересчур убыточной для накоплений.
Ранее «Рамблер» сообщал, что наномедики, специалисты по альтернативным валютам, а также специалисты по лечению от цифровой зависимости могут стать востребованными в недалеком будущем.
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