ЦБ посоветовал не вкладывать последние деньги в акции

"Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги. Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие риски", — сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".