Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.20
89.90
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
64.39
+0.09 Золото
1808.06
–0.01 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.2152
+0.0035
09.02
1.2117
18.02
10.02

Набиуллина порекомендовала начинающим инвесторам «не класть все яйца в одну корзину» 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
ЦБ посоветовал не вкладывать последние деньги в акции
Фото: ТАСС
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина посоветовала начинающим инвесторам не вкладывать последние деньги в акции, а также не делать ставку на ценные бумаги лишь одной компании.
ЦБ заявил о поэтапном повышении ключевой ставки

"Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги. Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие риски", — сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Предыдущая доходность — это необязательно будущая доходность", — подытожила Набиуллина.
Видео дня. Колбасы и сосиски в России могут подорожать
ТАСС: последние новости
Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой Силуанов заявил, что ФНС собрала в 2020 году в бюджеты всех уровней более 28 трлн рублей Силуанов заявил, что ФНС собрала в 2020 году в бюджеты всех уровней более 28 трлн рублей Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение