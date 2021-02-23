Минтруд передал в кабмин предложения по досрочной пенсии 

Минтруд России направил в Правительство проект, согласно которому периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования будут учитываться при расчете стажа работы для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления о внесении изменений в постановление правительства… «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение», — сказали в министерстве.

Согласно проекту, в стаж, который дает право на досрочную пенсию, включат периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе если работник находится на курсах повышения квалификации, во время которых за ним сохраняется рабочее место и зарплата, а работодатели отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас в такой стаж включаются только те периоды работы, которые выполняются постоянно в течение полного рабочего дня, напомнили в Минтруде.