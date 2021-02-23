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Популярные марки автомобилей могут попасть под «налог на роскошь» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Популярные марки автомобилей могут попасть под «налог на роскошь»
Фото: globallookpress.com
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов считает, что автомобиль должен стоить не менее пяти миллионов рублей, чтобы называться предметом роскоши. Сейчас же дополнительный налог распространяется на машины, стоимость которых превышает три миллиона рублей, сообщает Ura.ru.
По его мнению, машина должна стоить не менее пяти миллионов рублей, чтобы считаться предметом роскоши. Сейчас же налог распространяется на автомобили, стоимость которых больше трех миллионов рублей.
При том, что цена на железных коней продолжает расти, очень скоро под планку налога попадут уже и популярные модели авто.
Транспортный налог на машины от 3 до 5 млн рублей платится по повышенному коэффициенту до достижения ими трех лет. Всего в «роскошном» списке более 1,3 тысяч наименований. Из-за повышения цен туда могут попасть еще отдельные модели популярных марок Skoda, Kia, Jeep и Hyundai.
Россиян предупредили о подорожании автомобилей в марте
Вячеслав Субботин, автоэксперт, рассказал, на чем будут в итоге ездить обычные граждане.

"Автомобили массового класса остаются. Самые недорогие. Те, которые выходят у нас в 800 тысяч, миллион рублей. Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo седан, Skoda Rapid и Lada Vesta. Вот массовые автомобили. Нам предлагают на этом ездить", — приводит его слова агентство.

Как ранее писал «Рамблер», недавно на северо-востоке Японии произошли сильные подземные толчки. Из-за этого некоторые компании были вынуждены приостановить производство. Среди этих компаний были и поставщики сырья для производителей полупроводниковых компонентов. Аналитики сделали вывод, что инцидент может усилить дефицит чипов, а значит компьютеры и автомобили могут подорожать.
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Личный счет , РИА Ura.ru
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