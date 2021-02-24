Forbes: для Романа Абрамовича построили 145-метровую яхту. Solaris спустят на воду на немецкой верфи Lloyd Werft на следующей неделе. Там же для бизнесмена в 2010 году построили другую яхту. Её он продал миллиардеру Фархаду Ахмедову.

Solaris — экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой. У неё восемь палуб, сделанных из тика, лифт, тренажёрный зал, вертолётная площадка, джакузи и ангар для вертолётов. 48 кают смогут вместить 36 пассажиров и 60 человек экипажа.

Специально для этой яхты, по данным источника Forbes, заказаны два вертолёта Airbus ACH145. По некоторым оценкам, новое судно могло обойтись Абрамовичу в 300 миллионов долларов.