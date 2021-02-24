Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.76
$
73.98
89.68
89.89
Прогноз
01.03 – 08.03
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
64.44
+0.11 Золото
1807.05
+0.06 РТС
1455.33
–0.72
Динамика валют
EUR / USD
24.02
1.2164
+0.0044
10.02
1.2120
21.02
12.02
27.01

Forbes: для Романа Абрамовича построили 145-метровую яхту 

Говорит Москва 1 час назад
Forbes: для Романа Абрамовича построили 145-метровую яхту. Solaris спустят на воду на немецкой верфи Lloyd Werft на следующей неделе. Там же для бизнесмена в 2010 году построили другую яхту. Её он продал миллиардеру Фархаду Ахмедову.
Solaris — экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой. У неё восемь палуб, сделанных из тика, лифт, тренажёрный зал, вертолётная площадка, джакузи и ангар для вертолётов. 48 кают смогут вместить 36 пассажиров и 60 человек экипажа.
Специально для этой яхты, по данным источника Forbes, заказаны два вертолёта Airbus ACH145. По некоторым оценкам, новое судно могло обойтись Абрамовичу в 300 миллионов долларов.
Говорит Москва: последние новости
Минтруд предложил изменить расчёт стажа для досрочного выхода на пенсию Минтруд предложил изменить расчёт стажа для досрочного выхода на пенсию Росстат сообщил о сохранении инфляции на уровне прошлой недели Росстат сообщил о сохранении инфляции на уровне прошлой недели В Находке жаловавшаяся на низкую зарплату врач сообщила об обстреле своей машины В Находке жаловавшаяся на низкую зарплату врач сообщила об обстреле своей машины
Личный счет , Видео , Роман Абрамович , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение