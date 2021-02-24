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Пенсионерам и многодетным напомнили о новых льготах 

Мария Иванова 1 час назад
Многодетные родители смогут брать отпуск в любое время
Фото: РИА Новости
Издание Life рассказало, какие меры поддержки населения в России уже приняли, а какие планируют одобрить в ближайшее время. В частности, многодетные родители детей до 18 лет получат право уходить в отпуск в любое удобное для них время.
Как писал «Рамблер», ранее это правило касалось только многодетных семей, в которых старшему из детей не больше 12 лет.
Новый законопроект, принятый Госдумой в третьем чтении, дает такое право семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, если младший из них не достиг 14 лет.
Юрист, основатель vvCube Вадим Ткаченко отметил, что нововведение не станет проблемой для работодателей — по статистике, многодетных семей не так много.
Аналитик TeleTrade Марк Гойхман напомнил о еще одной мере поддержки, вступившей в силу в 2021 году: пенсионеры Крайнего Севера, уезжающие отдыхать за границу, теперь могут получить частичную компенсацию расходов на проезд.
Деньги им возместят только за ту часть пути, которая проходила через территорию России — до ближайших к месту пересечения границы железнодорожной станции, аэропорта, автовокзала, морского или речного порта.
Чтобы получить выплату, необходимо предоставить копию загранпаспорта с отметкой о месте пересечения границы. Компенсировать расходы пенсионерам будут один раз в два года.
Среди других нововведений — компенсации расходов на коммуналку детям войны в Чувашии (25 процентов от общей суммы), бесплатные стройматериалы для жителей Курганской области, решивших построить дом площадью до 80 квадратных метров, и выплаты пяти миллионов рублей врачам, которые переедут в отдаленные районы Амурской области.
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Комментарии
Личный счет , Вадим Ткаченко , Марк Гойхман , Госдума
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