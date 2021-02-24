Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.65
$
73.88
89.63
89.70
Прогноз
01.03 – 08.03
$
73.69
88.77
Индексы и котировки Brent
66.10
–0.02 Золото
1797.72
+0.02 РТС
1455.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.02
1.2155
+0.0035
10.02
1.2120
21.02
12.02
27.01

Названы способы накопить средства для пенсий российских граждан 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Повышение налогов сочли способом увеличить пенсии россиян
Фото: РИА Новости
Одной из возможностей увеличить пенсию для российских граждан может стать повышение налогов. Об этом заявил ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев, сообщает Nation News.
Эксперт уточнил, что есть много способов увеличить выплаты представителям серебряного возраста в России. Одни из них — повышение налогов, старт накопительной пенсионной программы, отмена страховых выплат для работающих пенсионеров и многое другое. По его словам, налогообложение в нашей стране в полтора раза ниже, чем в зарубежных развитых странах.

— Если взглянуть на таблицу совокупного налогообложения, то можно увидеть, что наша налоговая нагрузка меньше, чем в развитых странах в 1,5 раза. В России она составляет порядка 80 процентов, тогда как в развитых государствах от 120 до 180 процентов, — рассказал Вячеслав Батаев.

Он также добавил, что речь идет о совокупных ставках. Он отметил, что сэкономить средства из бюджета поможет передача работодателям «досрочников».

— В России порядка четырех миллионов человек уходят на пенсию раньше. Их необходимо передать в зону ответственности работодателей, чтобы пенсии они им платили, — объяснил эксперт.

Таким образом, по его мнению, можно освободить бюджет от дополнительных расходов.
Видео дня. Банки обвинили в увеличении дохода «хищническими» методами
Вечерняя Москва: последние новости
Минтруд расширит список работников, имеющих право на досрочную пенсию Минтруд расширит список работников, имеющих право на досрочную пенсию Россиянам объяснили, какие выплаты им могут быть положены кроме пенсии Россиянам объяснили, какие выплаты им могут быть положены кроме пенсии В Госдуме оценили идею изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию В Госдуме оценили идею изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
Комментарии 1
Личный счет , Российский союз промышленников и предпринимателей
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение