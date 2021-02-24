Повышение налогов сочли способом увеличить пенсии россиян

Одной из возможностей увеличить пенсию для российских граждан может стать повышение налогов. Об этом заявил ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев, сообщает Nation News

Эксперт уточнил, что есть много способов увеличить выплаты представителям серебряного возраста в России. Одни из них — повышение налогов, старт накопительной пенсионной программы, отмена страховых выплат для работающих пенсионеров и многое другое. По его словам, налогообложение в нашей стране в полтора раза ниже, чем в зарубежных развитых странах.

— Если взглянуть на таблицу совокупного налогообложения, то можно увидеть, что наша налоговая нагрузка меньше, чем в развитых странах в 1,5 раза. В России она составляет порядка 80 процентов, тогда как в развитых государствах от 120 до 180 процентов, — рассказал Вячеслав Батаев.

Он также добавил, что речь идет о совокупных ставках. Он отметил, что сэкономить средства из бюджета поможет передача работодателям «досрочников».

— В России порядка четырех миллионов человек уходят на пенсию раньше. Их необходимо передать в зону ответственности работодателей, чтобы пенсии они им платили, — объяснил эксперт.

Таким образом, по его мнению, можно освободить бюджет от дополнительных расходов.