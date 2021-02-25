Экономист назвал бедность работающих россиян бедой страны

«Верю, что в России можно победить бедность, потому что в стране огромные возможности. Мы — страна с огромным населением, а это — большое богатство, это огромный рынок, на котором можно много чего продавать. Россия — страна с огромной территорией, на которой много полезных ископаемых, и если мы не просто их вывозили, а обрабатывали, мы могли больше на этом зарабатывать. Россия занимает выгодное транспортное положение между Китаем и Европой, и этот транспортный коридор тоже мог бы приносить прибыль. Возможности огромные, было бы желание государства эту проблему решить», — уверен Липсиц.