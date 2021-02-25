Экономист назвал бедность работающих россиян бедой страны

«Нам мешают финансовые ограничения, которые не позволяют реализовывать такие программы. Беда России не в том, что у нас бедные пенсионеры, а бедные работающие. Они получают так мало, но при этом работают… Мы делаем какие-то телодвижения, чтобы поднять минимальную заработную плату, но мы не можем ее сильно поднять. Российский бизнес получает очень небольшие инвестиции, работает на старом оборудовании и низкая производительность труда. Нужны инвестиции, чтобы ее поднять. Так что проблема трудная», — резюмировал эксперт.
«Верю, что в России можно победить бедность, потому что в стране огромные возможности. Мы — страна с огромным населением, а это — большое богатство, это огромный рынок, на котором можно много чего продавать. Россия — страна с огромной территорией, на которой много полезных ископаемых, и если мы не просто их вывозили, а обрабатывали, мы могли больше на этом зарабатывать. Россия занимает выгодное транспортное положение между Китаем и Европой, и этот транспортный коридор тоже мог бы приносить прибыль. Возможности огромные, было бы желание государства эту проблему решить», — уверен Липсиц.