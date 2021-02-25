Россияне ринулись скупать билеты в Грузию 

Интерес к авиабилетам в Грузию вырос в шесть раз после объявления об открытии страны для россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис по поиску билетов «Туту.ру».

Согласно данным аналитиков, путешественники из России сразу после соответствующего объявления грузинских властей в среду, 24 февраля, искали билеты в шесть раз чаще, чем в среднем в предыдущие два месяца.

Стоимость перелета в Тбилиси значительно выросла по сравнению с 2019 и 2010 годами. Так, билет с пересадкой в Стамбуле можно купить по цене от 12 тысяч рублей. Если добираться через Минск, то билет обойдется в 14 тысяч рублей и выше.

Средняя стоимость уже оформленных перелетов составляет 18970 рублей. Это в полтора раза больше, чем год назад, и в два раза дороже, чем в 2019 году.

Как сообщал «Рамблер», с 1 марта Грузия готова принимать российских туристов при условии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Ранее россияне могли отправиться в Грузию только с сертификатом о вакцинации.