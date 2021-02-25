Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
73.90
90.25
89.83
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
66.00
–0.14 Золото
1787.37
+0.33 РТС
1445.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.2216
+0.0084
11.02
1.2133
22.02
14.02
28.01

Россияне ринулись скупать билеты в Грузию 

Вероника Полынина 1 час назад
Россияне ринулись скупать билеты в Грузию
Фото: РИА Новости
Интерес к авиабилетам в Грузию вырос в шесть раз после объявления об открытии страны для россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис по поиску билетов «Туту.ру».
Согласно данным аналитиков, путешественники из России сразу после соответствующего объявления грузинских властей в среду, 24 февраля, искали билеты в шесть раз чаще, чем в среднем в предыдущие два месяца.
Стоимость перелета в Тбилиси значительно выросла по сравнению с 2019 и 2010 годами. Так, билет с пересадкой в Стамбуле можно купить по цене от 12 тысяч рублей. Если добираться через Минск, то билет обойдется в 14 тысяч рублей и выше.
Средняя стоимость уже оформленных перелетов составляет 18970 рублей. Это в полтора раза больше, чем год назад, и в два раза дороже, чем в 2019 году.
Как сообщал «Рамблер», с 1 марта Грузия готова принимать российских туристов при условии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Ранее россияне могли отправиться в Грузию только с сертификатом о вакцинации.
Видео дня. «Семейную ипотеку» предложили распространить на строительство домов
Комментарии
Личный счет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение