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Эксперты: в России доля просроченных микрозаймов выросла до 37% 

ТАСС 2 часа назад
Доля просроченных микрозаймов выросла в России
Фото: ТАСС
Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе выросла до 37% от общего объема портфеля российских МФО против 30-31% в том же месяце в 2020 и 2019 годах, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".
По информации бюро, объем просроченных долгов МФО в январе составил 66,4 млрд рублей (37% от всего объема), а количество — 5,4 млн ссуд (42% от общего портфеля микрозаймов), что также является максимальными показателями за время наблюдения. При этом в отдельные месяцы 2020 года доля просрочки достигала 40%. Так, достигнув пикового значения в 40% в августе, показатель начал снижаться.
По итогам этого года доля просроченных микрозаймов снизится на два-три процентных пункта за счет улучшения финансового положения клиентов и роста самого портфеля, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

"Если бы рынок не перестроил процессы кредитования еще в марте — апреле прошлого года, мы бы увидели более существенный прирост", — отмечает эксперт.

Управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель считает, что практически все МФО ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов. Также часть заемщиков самостоятельно отказались от ссуд.

"Как правило, это сделали те клиенты, которые планировали какие-либо покупки, ремонт. В свою очередь те, кто оказался в трудной финансовой ситуации, наоборот пытались оформить займы, однако получали отказ. Рынок по факту столкнулся с тем, что те, кому готовы одобрить кредит, их не берут, а тем, кто хочет получить заем, их не выдают", — говорит Михмель.

Также в "Эквифаксе" отметили, что в январе российские МФО выдали 1,9 млн займов на сумму 24,5 млрд рублей, показав рост в 12% и 15% соответственно относительно данных января 2020 года. Средний чек выдач вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 3% — до 13 096 рублей.

"Как правило, у заемщиков МФО сумма долга меньше, однако финансовое положение их более трудное. Уровень их закредитованности достаточно высокий, что осложняет погашение задолженности ввиду наличия обязательств перед двумя — пятью кредиторами одновременно", — поясняет Михмель.

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Комментарии
Личный счет , Эльман Мехтиев , Павел Михмель
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