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Финансист рассказал, как получать пенсию в 100 тысяч рублей 

Deita.ru 1 час назад
Финансист рассказал, как получать пенсию 100 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Формирование достойной пенсии стало очень важной целью для ещё работающих, в том числе, и довольно молодых людей в России. Об этом заявил консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "360".
По мнению специалиста, самым эффективным способом накопления сбережений для солидной пенсии является постоянное приумножение денежных средств через инвестиции. В частности, для того, чтобы в конечном итоге получать на пенсии около 100 тысяч рублей, можно воспользоваться универсальной формулой.
Расчёты проводятся следующим образом: необходимо сделать так, чтобы каждый месяц человек на заслуженном отдыхе мог тратить по 100 тысяч рублей. При чём, нужно накопить такую сумму, чтобы её хватило минимум лет на десять с учётом таких трат.
Это значит, что, как объяснил специалист, даже начиная с самого нуля, не используя никаких стартовых накоплений, можно начать инвестировать хотя бы по 10 тысяч рублей под 15% годовых. Тогда, по подсчётам финансиста, уже через 20 лет любой человек сможет собрать для своей безбедной старости около 20 миллионов рублей.
"У молодежи в запасе 20-30 лет, время работает на них", — заявил Кикевич. Главное, по словам эксперта, ежемесячно и методично пополнять свой портфель в течение всего трудового стажа пусть даже и совсем небольшой суммой в районе всего 5% дохода.
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Личный счет , Минфин , РИА "Дейта"
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