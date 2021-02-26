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РБК: россиян заставят платить за закрытие свалок 

News.ru 1 час назад
В Минприроды предложили россиянам платить за закрытие свалок
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тарифы ЖКХ могут пополниться для россиян ещё одним пунктом: плата за рекультивацию свалок. Сумма будет заложена в плату за вывоз мусора.
С таким предложением выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. Чиновник подсчитал, что размер надбавки на человека в год не должно составить более 32 рублей. И это увеличение тарифа, считает представитель министерства, не будет критичным для населения, сообщает РБК.
Само предложение уже рассмотрено антимонопольной службой, возражений ведомство не предъявило. Но инициатива ещё не прошла обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом. Если же тариф не будет пересмотрен, то рекультивация свалок будет производиться как и раньше за счёт бюджета.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «дырки» в законодательстве, позволяющие владельцам мусорных полигонов производить их рекультивацию за счёт бюджета, должны быть устранены, об этом NEWS.ru заявил директор проектного департамента российского отделения Гринпис Владимир Чупров. Так он прокомментировал поручение вице-премьера Виктории Абрамченко о необходимости разработать меры, которые обяжут владельцев мусорных полигонов оплачивать их рекультивацию.
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Комментарии 22
Личный счет , Виктория Абрамченко , Владимир Чупров , ФАС , Минприроды , РБК
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