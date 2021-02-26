В Минприроды предложили россиянам платить за закрытие свалок

Тарифы ЖКХ могут пополниться для россиян ещё одним пунктом: плата за рекультивацию свалок. Сумма будет заложена в плату за вывоз мусора.

С таким предложением выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. Чиновник подсчитал, что размер надбавки на человека в год не должно составить более 32 рублей. И это увеличение тарифа, считает представитель министерства, не будет критичным для населения, сообщает РБК.

Само предложение уже рассмотрено антимонопольной службой , возражений ведомство не предъявило. Но инициатива ещё не прошла обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом. Если же тариф не будет пересмотрен, то рекультивация свалок будет производиться как и раньше за счёт бюджета.