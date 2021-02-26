Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.24
$
74.25
90.45
90.70
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
65.31
–0.26 Золото
1759.60
–0.47 РТС
1445.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2157
+0.0039
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

Минприроды предлагает рекультивировать полигоны за счет населения 

Прайм и ещё 1 55 минут назад
Рекультивировать полигоны предложили за счет населения
Фото: РИА Новости
Минприроды предлагает заложить в тариф на вывоз мусора для населения средства на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, пишет РБК. Соответствующие расходы предварительно оценены в 32,2 рублей с человека в год.
Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, выступая в четверг на заседании Общественного совета ведомства, заявил о проведенном анализе стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны. По его словам, она зависит от его расположения и объема.
Расчет надбавки на рекультивацию полигонов к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) выполнен с использованием средних нормативов накопления ТКО на человека. Они составили 2,53 кубического метра на человека в год, следует из презентации, представленной на этом заседании.
Он отметил, что такое повышение тарифа не критично для населения, а само предложение не нашло возражений у Федеральной антимонопольной службы. Однако это предложение еще не прошло обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом, заметила замглавы Минприроды Светлана Радченко. По ее словам, средний по стране тариф за услугу по обращению с ТКО составляет около 90 рублей в месяц, или 1080 рублей в год. То есть Земцов предлагает его увеличить примерно на 3%.
По словам Радченко, следует "очень внимательно" подойти к этому вопросу и сделать соответствующие расчеты.
Предложение по повышению тарифа Радченко назвала "прогнозным вариантом", указав, что если тариф не пересмотрят, то рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета.
Видео дня. «Семейную ипотеку» предложили распространить на строительство домов
Прайм: последние новости
Минтруд нашел способ помочь ряду работников выйти на пенсию досрочно Минтруд нашел способ помочь ряду работников выйти на пенсию досрочно Эксперт рассказал, какие выплаты положены пенсионерам, кроме пенсии Эксперт рассказал, какие выплаты положены пенсионерам, кроме пенсии Россияне стали реже пользоваться банкоматами Россияне стали реже пользоваться банкоматами
Комментарии
Личный счет , Светлана Радченко , ФАС , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть