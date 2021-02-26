Закрывать мусорные полигоны предложили за счет населения 

«Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека», — отметил Земцов в ходе выступления на заседании Общественного совета ведомства.