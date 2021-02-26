Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.60
$
74.60
90.39
90.54
Прогноз
01.03 – 08.03
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
65.03
–0.88 Золото
1758.34
–0.35 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2118
–0.0001
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

Закрывать мусорные полигоны предложили за счет населения 

Лера Букина 2 часа назад
Закрывать мусорные полигоны предложили за счет населения
Фото: ТАСС
В России предложили заложить в тариф на вывоз мусора для населения средства на грядущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе. Расходы на данном этапе оценены в 32,2 рубля с человека в год. С таким предложением выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, пишет РБК.

«Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека», — отметил Земцов в ходе выступления на заседании Общественного совета ведомства.

По его оценке, данный рост тарифа не является критичным для населения. Земцов отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предъявила каких-либо возражений на предложение.
Данный вопрос пока не обсуждался с другими министерствами и профессиональным сообществом, рассказала замглавы Минприроды Светлана Радченко. Она заявила, что средний по России тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет примерно 90 рублей в месяц, то есть 1080 рублей в год. Получается, что Земцов предлагает его поднять примерно на 3%.

«Надо очень внимательно подойти [к этому вопросу], сделать расчеты», — отметила Радченко.

По словам Земцова, деньги, собранные в рамках увеличения тарифа на вывоз мусора, хотят направлять в специальные фонды. Он уточнил, что взносы в фонд планируется направлять в течение 25 лет — на весь срок существования полигонов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянин избавился от мусора и получил штраф в 17 млн рублей.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Комментарии 5
Личный счет , Экономика , Светлана Радченко , ФАС , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение