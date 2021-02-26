Закрывать мусорные полигоны предложили за счет населения 

В России предложили заложить в тариф на вывоз мусора для населения средства на грядущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе. Расходы на данном этапе оценены в 32,2 рубля с человека в год. С таким предложением выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, пишет РБК.
«Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека», — отметил Земцов в ходе выступления на заседании Общественного совета ведомства.
По его оценке, данный рост тарифа не является критичным для населения. Земцов отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предъявила каких-либо возражений на предложение.
Данный вопрос пока не обсуждался с другими министерствами и профессиональным сообществом, рассказала замглавы Минприроды Светлана Радченко. Она заявила, что средний по России тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет примерно 90 рублей в месяц, то есть 1080 рублей в год. Получается, что Земцов предлагает его поднять примерно на 3%.
«Надо очень внимательно подойти [к этому вопросу], сделать расчеты», — отметила Радченко.
По словам Земцова, деньги, собранные в рамках увеличения тарифа на вывоз мусора, хотят направлять в специальные фонды. Он уточнил, что взносы в фонд планируется направлять в течение 25 лет — на весь срок существования полигонов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянин избавился от мусора и получил штраф в 17 млн рублей.