В Госдуме выступили за плоскую шкалу взносов в ПФР 

Ранее пресс-служба объединенной партии "Справедливая Россия — За правду" сообщила о разработанном законопроекте о введении плоской шкалы взносов в ПФР и отмене ставки в 10% для высоких доходов, проект направлен на получение отзыва в правительство России . Предполагается, что все россияне будут платить в ПФР одинаково — по 22%.

Как сообщил РИА Новости в пятницу Нилов, с подобной инициативой несколько лет назад уже выступала фракция ЛДПР, однако проект поддержки в Госдуме не нашел.

"Мы в ЛДПР настаивали и настаиваем, чтобы у нас была плоская шкала, так как это позволит наполнять бюджет Пенсионного фонда, а это одновременно позволит дополнительно индексировать пенсии гражданам, и только так можно обеспечивать рост пенсий в соответствии с действующим пенсионным законодательством", — отметил глава комитета.

Он также пояснил, что до внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году такая норма была. "Но она была заморожена, и действовал порядок: 22% до взноса облагаемой суммы и 10% — после. Во время "пенсионной реформы" такую вот регрессивную шкалу узаконили", — заметил он.