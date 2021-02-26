Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.50
$
74.60
90.46
90.59
Прогноз
01.03 – 08.03
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
65.45
+0.43 Золото
1762.34
+0.04 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2127
+0.0008
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

В Госдуме выступили за плоскую шкалу взносов в ПФР 

Прайм 59 минут назад
В Госдуме выступили за плоскую шкалу взносов в ПФР
Фото: ТАСС
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд России и сообщил, что такая инициатива уже вносилась в Госдуму, но была отклонена.
Ранее пресс-служба объединенной партии "Справедливая Россия — За правду" сообщила о разработанном законопроекте о введении плоской шкалы взносов в ПФР и отмене ставки в 10% для высоких доходов, проект направлен на получение отзыва в правительство России. Предполагается, что все россияне будут платить в ПФР одинаково — по 22%.
Как сообщил РИА Новости в пятницу Нилов, с подобной инициативой несколько лет назад уже выступала фракция ЛДПР, однако проект поддержки в Госдуме не нашел.

"Мы в ЛДПР настаивали и настаиваем, чтобы у нас была плоская шкала, так как это позволит наполнять бюджет Пенсионного фонда, а это одновременно позволит дополнительно индексировать пенсии гражданам, и только так можно обеспечивать рост пенсий в соответствии с действующим пенсионным законодательством", — отметил глава комитета.

Он также пояснил, что до внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году такая норма была. "Но она была заморожена, и действовал порядок: 22% до взноса облагаемой суммы и 10% — после. Во время "пенсионной реформы" такую вот регрессивную шкалу узаконили", — заметил он.
Во фракции "Единая Россия", в свою очередь, инициативу объединенной СР прокомментировать не смогли. "Я не видел, я не могу сейчас прокомментировать", — сказал РИА Новости первый замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Прайм: последние новости
Минтруд нашел способ помочь ряду работников выйти на пенсию досрочно Минтруд нашел способ помочь ряду работников выйти на пенсию досрочно В США продажи новостроек выросли лучше прогноза В США продажи новостроек выросли лучше прогноза Эксперт рассказал, какие выплаты положены пенсионерам, кроме пенсии Эксперт рассказал, какие выплаты положены пенсионерам, кроме пенсии
Комментарии
Личный счет , Ярослав Нилов , Андрей Исаев , Пенсионный фонд РФ , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение