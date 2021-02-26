С 1 марта в России изменится порядок выдачи детских пособий для семей с низкими доходами, передает «Российская газета»

Речь идет о ежемесячных выплатах семьям после рождения либо усыновления первого или второго ребенка. Они положены в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи меньше, чем два прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.

1 марта истекает срок беззаявительного порядка назначения выплаты.

Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 февраля в России были проиндексированы сразу несколько детских выплат. Пособия увеличились на 4,9%. Среди них — пособие при рождении ребенка, по уходу за детьми, единовременная выплата беременным женщинам, вставшим на учёт, пособие по передаче ребенка в семью на воспитание.