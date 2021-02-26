В Google Play мошенники выкрали у пользователей 6 млн рублей

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что сотрудники компании обнаружили в одном из популярных мессенджеров рассылку с сообщением о привлекательной акции в одной из российских торговых сетей. В сообщении также указывалась ссылка на скачивание приложения в Google Play, в котором якобы содержалась цифровая бонусная карта.

Для использования карты предлагалось оформить подписку стоимостью 600 рублей в месяц. При нажатии у пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал.

В целом троянец скрывался под видом более 20 разных программ и брендов. Он также мимикрировал под цифровые дисконтные, бонусные и подарочные карты различных ритейл-брендов, выдавал себя за приложение для кастомизации тем и заставок для смартфонов и даже за приложение с читами для популярной мобильной игры.

В «Лаборатории Касперского» уведомили Google о троянце.

В компании отметили, что фейковую бонусную карту в торговую сеть скачали более 10 тысяч раз. Если предположить, что каждый скачавший оформил ложную подписку, ущерб может составлять до 6 млн рублей.

Ранее, как писал «Рамблер», в «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники стали чаще вымогать деньги, сообщая о слежке через веб-камеры и камеры смартфонов. Преступники присылают жертвам письма на электронную почту, в которых сообщают, что за ними велась слежка через камеры. Они вымогают деньги, угрожая опубликовать порочащие видеозаписи в интернете.