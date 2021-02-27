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СМИ: в России могут появиться трудовые книжки нового образца 

ТК «Звезда» и ещё 10 5 часов назад
СМИ сообщают, что с 2023 года в России могут ввести трудовые книжки нового образца.
Подчеркивается, что нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, а также принятие обновленной формы трудовой книжки. Имеющиеся у работников документы ранее установленного образца менять не нужно, так как они по-прежнему будут действительны, пишет «Российская газета» со ссылкой на документы, подготовленные в Минтруде.
Большинство россиян выбрали бумажную трудовую книжку
Также уточняется, что при оформлении трудовой книжки нового образца внесут ФИО, дату рождения работника, а также образование, профессию, специальность.
Издание уточняет, что в документ нового образца внесут сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении.
В июле прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек. Россияне смогут устраиваться на новую работу, предъявляя электронный документ.
В новой трудовой книжке также будут присутствовать сведения о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.
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Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Минтруд , "Российская газета"
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