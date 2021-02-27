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Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров 

ТАСС и ещё 10 5 часов назад
Пенсионерам нашли работу за ₽180 тысяч в месяц
Фото: ТАСС
Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров — до 180 тыс. рублей в месяц — предлагают менеджеру по телефонным продажам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Все больше работодателей отказываются от выбора сотрудников по возрасту. Сервис "Работа.ру" изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений", — говорится в тексте исследования.

Так, медицинская сестра в многопрофильном медцентре в Москве может получать до 100 тыс. рублей. От соискателя требуется владение всеми сестринскими манипуляциями, высшее или среднее профессиональное образование и действующий сертификат "сестринское дело". Работать предстоит по сменному графику. Столько же предлагают инженеру-геодезисту в строительной компании в столице. Среди обязанностей сотрудника — выполнение геодезических работ и исполнительной съемки, составление исполнительных схем и контроль состояния оборудования.
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Традиционно высокие зарплаты предлагаются в сфере продаж. Менеджер по телефонным продажам может зарабатывать до 180 тыс. рублей. Сотруднику предстоит звонить по готовой базе автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Звонки можно делать на дому из любой точки России и ближайшего зарубежья. Опыт работы не имеет значения, работодатель готов обучать новичков.
По данным исследования, для возрастных соискателей с навыками ремонта автотранспорта доступна вакансия автослесаря-автомеханика в Москве. Этот специалист может зарабатывать до 100 тыс. рублей. Столько же может получать швея на фабрике, которая занимается изготовлением трикотажных изделий. Специалисту предстоит шить флаги, фартуки, накидки и платки. Работать нужно будет на прямострочной машине, а также на оверлоке и распошивальной машине. От соискателей ожидают опыт работы на фабриках, знание спецмашин и умение работать с высокой скоростью.
Кроме того, до 120 тыс. рублей в месяц может получать семейная пара, помогая по хозяйству в загородном доме. В их обязанности будут входить уборка, стирка, работа в огороде и бане, уход за газоном, садом и домашними животными, а также подготовка транспорта (квадроцикла и снегохода). Работодатель рассматривает семейные пары с аналогичным опытом работы и водительскими правами.
Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в феврале текущего года. Было проанализировано около 200 тыс. вакансий.
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Личный счет , Сбербанк России , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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