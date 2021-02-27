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Как избежать ошибок в пассивном инвестировании 

Майк Габриелян 2 часа назад
Россиянам дали советы по получения дохода
Фото: depositphotos.com
Эксперт рассказал, как правильно получать пассивный доход. Есть два основных инструмента: «дивидендные» акции и инвестиции в недвижимость. Работая с ними, неопытные инвесторы часто совершают ошибки. Их перечислил финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак, передает РИА Новости.

«Классический пример — банковский вклад. Положили 10 млн рублей под 5% годовых. Заработали 500 тысяч рублей, сняли и потратили. Так делать нельзя», — предупредил специалист.

По его словам, если инфляция составила 3%, то снять со счета можно только 200 тысяч рублей.
Россиянам дали советы по вкладам в 2021 году
Это правило работает и для инвестиций в недвижимость. Например, при сдаче квартиры в аренду.
Еще одна ошибка связана с валютной диверсификацией. Необходимо учитывать истинное положение дел и выбирать валюту для своих активов, не складывая все яйца в одну корзину.
Эксперт также высказался по поводу необходимости отслеживать экономические новости. Надо следить за новыми валютными курсами, рыночной волатильностью, помнить и учитывать комиссии и налоги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в JPMorgan спрогнозировали сроки окончания пандемии.
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Личный счет , РИА Новости
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