Пенсионерам нашли работу за ₽180 тысяч в месяц

Российским пенсионерам предложили месячную зарплату в 180 тысяч рублей. Это следует из рейтинга самых высокооплачиваемых предложений для граждан старшего возраста. О предложении сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Эксперты изучили базу вакансий для людей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет. В итоге был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.

Топ возглавила вакансия менеджера по телефонным продажам. Работнику надо обзванивать владельцев машин по готовой базе и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля.

Предполагается, что за это сотрудник может получать до 180 тысяч рублей в месяц. Впрочем, подобный расклад вызывает изрядный скепсис у граждан, знакомых с деталями телефонных обзвонов.

Более реальной выглядит зарплата «до 120 тысяч рублей».

Вакансия предназначена для семейной пары, которой надо заниматься хозяйством в загородном доме. Однако потрудиться придется в поте лица. На работниках будет лежать уборка, стирка, огородные работы, уход за баней, газоном, садом и т.п.

Кроме того, до 100 тысяч рублей обещают медицинской сестре в многопрофильном медцентре в Москве. Аналогичную зарплату сулят инженеру-геодезисту в строительной компании, автослесарю-автомеханику и швее на фабрике.