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180 тысяч рублей в месяц: названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров 

Майк Габриелян 1 час назад
Пенсионерам нашли работу за ₽180 тысяч в месяц
Фото: depositphotos.com
Российским пенсионерам предложили месячную зарплату в 180 тысяч рублей. Это следует из рейтинга самых высокооплачиваемых предложений для граждан старшего возраста. О предложении сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Работа.ру».
Эксперты изучили базу вакансий для людей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет. В итоге был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.
Топ возглавила вакансия менеджера по телефонным продажам. Работнику надо обзванивать владельцев машин по готовой базе и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля.
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Предполагается, что за это сотрудник может получать до 180 тысяч рублей в месяц. Впрочем, подобный расклад вызывает изрядный скепсис у граждан, знакомых с деталями телефонных обзвонов.
Более реальной выглядит зарплата «до 120 тысяч рублей».
Вакансия предназначена для семейной пары, которой надо заниматься хозяйством в загородном доме. Однако потрудиться придется в поте лица. На работниках будет лежать уборка, стирка, огородные работы, уход за баней, газоном, садом и т.п.
Кроме того, до 100 тысяч рублей обещают медицинской сестре в многопрофильном медцентре в Москве. Аналогичную зарплату сулят инженеру-геодезисту в строительной компании, автослесарю-автомеханику и швее на фабрике.
Ранее «Рамблер» сообщал, что названы самые востребованные пенсионерами профессии.
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Личный счет , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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