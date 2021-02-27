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Банки резко сократили выдачу кредитных карт россиянам 

Майк Габриелян 51 минуту назад
Выдачи кредитных карт в январе упали вдвое
Фото: depositphotos.com
Российские банки начали массово отказывать в выдаче кредитных карт гражданам. В январе финучреждения резко ужесточили правила. Было удовлетворено только 28% заявок, количество выданного пластика сократилось в два раза. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
В минувшем месяце число кредиток сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем прошлого года — до 578 тысяч кредиток. Объем выдач упал за месяц на 43% — до 37,7 миллиарда рублей.

«Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов», — заявил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

По его словам, в банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты (годом ранее — 37%). Этот показатель является минимальным за несколько лет.
При этом средний лимит по кредитным картам немного подрос — на 0,6%, до 65,2 тысячи рублей. Россияне стали чаще забирать одобренные карты: за год показатель увеличился с 36% до рекордных 59%.
Отметим, что кредитные продукты остаются весьма популярны у россиян, несмотря на кризис и снижение доходов. Так, в списке наиболее популярных запросов со словами «кредитные карты» в интернет-поисковиках значатся: «кредитные карты, которые дают всем», «кредитные карты которые одобряют всем» и «кредитные карты пор паспорту с моментальным решением».
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики рассказали, чем закредитованность населения опасна для государства.
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Личный счет , Олег Лагуткин , РИА Новости
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