Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.44
90.46
90.34
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
64.39
–0.11 Золото
1726.89
–0.02 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2066
–0.0058
14.02
1.2123
23.02
15.02

Названы способы сэкономить на содержании автомобиля 

Майк Габриелян 47 минут назад
Переход на дизель поможет сэкономить на содержании авто
Фото: РИА Новости
Россиянин тратит на содержание личного автомобиля 108 тысяч рублей в год. Из этой суммы больше половины — 57 тысяч — уходят на бензин. Таковы данные исследования «СберАвто» и «СберМаркет». Однако существуют способы снизить чувствительные расходы на автомобиль, пишут «Известия».
Например, дизельный автомобиль экономичнее бензинового. Литр солярки обойдется дешевле литра АИ-95. Экономию даст и механическая трансмиссия, которая превосходит по этому показателю «автоматы». Можно перейти на газовое топливо, хотя придется возить в машине громоздкое и небезопасное оборудование.

«Куб метана стоит примерно 19 рублей. Куб метана эквивалентен литру бензина. Такое оборудование окупается примерно за год с небольшим», — сказал эксперт Сергей Бургазлиев.

Но надо помнить, что требования к переводу авто на газ ужесточают, а заводских автомобилей с газовым оборудованием мало.
Возможно, получится сэкономить, если заказывать оригинальные запчасти для иномарки у производителя из-за рубежа.
Многие россияне перестают обслуживаться у официальных дилеров. Это также экономит деньги. Обслуживание у «леваков» порой стоит в три раза дешевле.

«Тенденция ухода автомобилистов к неофициальным дилерам только развивается, обратно не возвращается никто», — отметил Сергей Бургазлиев.

Сэкономить поможет и внимательное изучение рынка при покупке ОСАГО. Кроме того, за езду без аварий положены скидки.

«При езде без аварий стоимость полиса снижается, меняется она и в зависимости от стажа», — сказали в «СберАвто».

Ранее «Рамблер» сообщал, что опрос показал, на что больше всего тратятся автомобилисты.
Видео дня. МИД предложил ослабить зависимость РФ от "ядовитого" доллара
Комментарии
Личный счет , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение