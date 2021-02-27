Переход на дизель поможет сэкономить на содержании авто

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Россиянин тратит на содержание личного автомобиля 108 тысяч рублей в год. Из этой суммы больше половины — 57 тысяч — уходят на бензин. Таковы данные исследования «СберАвто» и «СберМаркет». Однако существуют способы снизить чувствительные расходы на автомобиль, пишут «Известия».

Например, дизельный автомобиль экономичнее бензинового. Литр солярки обойдется дешевле литра АИ-95. Экономию даст и механическая трансмиссия, которая превосходит по этому показателю «автоматы». Можно перейти на газовое топливо, хотя придется возить в машине громоздкое и небезопасное оборудование.

«Куб метана стоит примерно 19 рублей. Куб метана эквивалентен литру бензина. Такое оборудование окупается примерно за год с небольшим», — сказал эксперт Сергей Бургазлиев.

Но надо помнить, что требования к переводу авто на газ ужесточают, а заводских автомобилей с газовым оборудованием мало.

Возможно, получится сэкономить, если заказывать оригинальные запчасти для иномарки у производителя из-за рубежа.

Многие россияне перестают обслуживаться у официальных дилеров. Это также экономит деньги. Обслуживание у «леваков» порой стоит в три раза дешевле.

«Тенденция ухода автомобилистов к неофициальным дилерам только развивается, обратно не возвращается никто», — отметил Сергей Бургазлиев.

Сэкономить поможет и внимательное изучение рынка при покупке ОСАГО. Кроме того, за езду без аварий положены скидки.

«При езде без аварий стоимость полиса снижается, меняется она и в зависимости от стажа», — сказали в «СберАвто».