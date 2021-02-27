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С 1 марта действие карт «Мир» расширится 

Майк Габриелян 5 часов назад
С 1 марта действие карт «Мир» расширится
Фото: РИА Новости
С 1 марта национальная карта «Мир» получит еще больше полномочий. Ее будут обязаны принимать к оплате торговые сайты-агрегаторы. Под действие закона попали площадки с выручкой более 30 миллионов рублей в год. Об этом пишет «МК».
Сейчас при оплате картой на сайтах видны логотипы систем Visa и MasterCard. Теперь к ним присоединится символ карты «Мир».

«С 2021 года национальной платежной картой можно будет расплатиться практически везде», — заявил партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он напомнил, что национальная платежная система "Мир" была создана шесть лет назад, когда возникли опасения, что Россию могут отключить от мировых платежных систем Visa и Mastercard.

«Введение обязанности принимать карты "Мир" — это попытка сделать ее более массовым платежным инструментом, ведь государство заинтересовано в том, чтобы национальной картой пользовалось максимальное количество граждан», — отметил эксперт.

Сейчас все социальные пособия и выплаты поступают только на российскую карту. Ею пользуются бюджетники, военные, пенсионеры, студенты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что карты «Мир» оснастят отечественным чипом.
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Комментарии 3
Личный счет , Петр Гусятников , Visa
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