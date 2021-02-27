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Зарплаты россиян предложили считать по-новому 

РИА Новости 47 минут назад
Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы Андрей Ветлужских.
Он отметил, что правильнее будет считать медианную зарплату — она на треть меньше средней арифметической.

"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", — рассказал он.

Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие города россияне считают лучшими с точки зрения зарплат. Первое место заняла Москва — ее назвали 86 процентов опрошенных, далее следует Санкт-Петербург — 29 процентов. Третье место занял Новосибирск — его выбрали семь процентов россиян.
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Личный счет , Видео , Андрей Ветлужских , Госдума , Роснефть
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