Карты «Мир» появятся в Apple Pay 

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С 27 апреля национальную банковскую карту "Мир" можно будет привязать к системе Apple Pay и расплачиваться смартфоном от Apple в магазинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, который платежная система «Мир» разослала кредитным организациям.

«Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе.

Такая возможность появится 27 апреля. Но каждый банк самостоятельно будет устанавливать срок, когда клиенты смогут привязать карты «Мир» к Apple.

Отмечается, что Газпромбанк планирует реализовать функционал Apple Pay по картам «Мир» к дате запуска технологии. В Промсвязьбанке работы по подключению к сервису «согласованы и идут по намеченному плану». ВТБ «готов будет предоставлять новый сервис клиентам, как только платежная система обеспечит такую техническую возможность».

«Apple Pay может повысить число активных пользователей карты «Мир», которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным», — заявила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Однако, по ее словам, вряд ли произойдет взрывной рост числа держателей карты «Мир».

Сейчас карты «Мир» можно подключить только к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay.