Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.39
90.46
90.49
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
64.39
–0.11 Золото
1726.89
–0.02 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2066
–0.0058
14.02
1.2123
23.02
15.02

Карты «Мир» появятся в Apple Pay 

Майк Габриелян 1 час назад
Карты «Мир» появятся в Apple Pay
Фото: ТАСС
С 27 апреля национальную банковскую карту "Мир" можно будет привязать к системе Apple Pay и расплачиваться смартфоном от Apple в магазинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, который платежная система «Мир» разослала кредитным организациям.

«Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе.

Такая возможность появится 27 апреля. Но каждый банк самостоятельно будет устанавливать срок, когда клиенты смогут привязать карты «Мир» к Apple.
Отмечается, что Газпромбанк планирует реализовать функционал Apple Pay по картам «Мир» к дате запуска технологии. В Промсвязьбанке работы по подключению к сервису «согласованы и идут по намеченному плану». ВТБ «готов будет предоставлять новый сервис клиентам, как только платежная система обеспечит такую техническую возможность».

«Apple Pay может повысить число активных пользователей карты «Мир», которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным», — заявила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Однако, по ее словам, вряд ли произойдет взрывной рост числа держателей карты «Мир».
Сейчас карты «Мир» можно подключить только к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay.
«Рамблер» сообщал, что в прошлом году держателям карт «Мир» Сбербанка стал доступен сервис Samsung Pay.
Видео дня. В России стало меньше сверхбогатых людей
Комментарии 2
Личный счет , Алма Обаева , Газпромбанк , Банк ВТБ , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение