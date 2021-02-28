Россиянам стали чаще отказывать в пенсии 

«Было вынесено 175,3 тысяч решений об отказе в назначении пенсии (12,3% в общем количестве вынесенных решений)», — сказано в итоговом документе за 2019 год.

При этом в 2018 году было 170,5 тысяч отказов.

Наиболее часто в 2019 году отказывали из-за отсутствия оснований для досрочной пенсии. Такое происходило в 49,2% случаях.

Также резко снизилось количество выплат по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году было 2,4 миллиона выплат. В 2019 — 1,54 миллиона.

В России к 2024 году женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65 лет. для мужчин. В Минфине считают, что к этому сроку средняя пенсия составит 20 тысяч рублей.