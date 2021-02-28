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Россиянам стали чаще отказывать в пенсии 

Майк Габриелян 38 минут назад
Пенсионный фонд России стал чаще отказывать гражданам в назначении пенсии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на годовой отчет организации.

«Было вынесено 175,3 тысяч решений об отказе в назначении пенсии (12,3% в общем количестве вынесенных решений)», — сказано в итоговом документе за 2019 год.

При этом в 2018 году было 170,5 тысяч отказов.
Наиболее часто в 2019 году отказывали из-за отсутствия оснований для досрочной пенсии. Такое происходило в 49,2% случаях.
Также резко снизилось количество выплат по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году было 2,4 миллиона выплат. В 2019 — 1,54 миллиона.
В России к 2024 году женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65 лет. для мужчин. В Минфине считают, что к этому сроку средняя пенсия составит 20 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне признались, как сильно ждут повышения пенсии.
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Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Минфин
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