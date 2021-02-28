Россиянам посоветовали недорогие путешествия на 8 марта 

Поездки на Урал, Черноземье и к Финскому заливу больше всего выгодны москвичам-путешественникам, решившим провести 8 марта вне дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования путешествий OneTwoTrip.

Эксперты составили рейтинг городов, куда жители Москвы могут недорого слетать на мартовские праздники. Лидером стал Петербург. Авиабилет из Москвы и обратно стоит 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, поездка оценена в 4 тысячи рублей. Путешествие в Екатеринбург обойдется в 4800.

От 5 до 7 тысяч рублей стоят билеты до Уфы, Махачкалы, Казани и Минеральных Вод.

Немного дороже — 10 тысяч рублей — билет до Калининграда и обратно. Отдых на Черном море будет дороже всего: 12 и 14 тысяч надо потратить на поездку в Сочи и Симферополь.

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