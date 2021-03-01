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В соцсетях насторожились из-за досрочной выплаты пенсии 

Прайм и ещё 2 3 часа назад
В соцсетях насторожились из-за досрочной выплаты пенсии
Фото: РИА Новости
В России пенсии за март выплатят досрочно в связи с празднованием Международного женского дня. Hоссияне восприняли эту новость по-разному — кто-то обрадовался, а кто-то насторожился, сообщает URA.RU.
Так как 8 марта в России объявлен выходным, почтовые отделения в этот день работать не будут. Подразделения "Почты России", работающие шесть дней в неделю, будут выдавать пенсии 6 марта, а те, что работают пять дней в неделю — 6 и 9 марта. В отделениях с трехдневным рабочим графиком выплаты можно будет получить только 6 марта.
Кто-то опасается, что за таким "подарком" последует какой-нибудь "сюрприз", например повышение цен. Другие не удивляются ранним выплатам, а ждут новых, ведь в этом году пройдут думские выборы. Некоторые пользователи просто поблагодарили Пенсионный фонд России.
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Личный счет , Почта России , Пенсионный фонд РФ , РИА Ura.ru
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