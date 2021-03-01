Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.65
90.46
90.13
Прогноз
01.03 – 08.03
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
65.53
+0.00 Золото
1750.67
+0.17 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2087
–0.0025
16.02
1.2112
25.02
17.02

Назван регион с самой высокой средней зарплатой 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
Составлен рейтинг регионов с самой высокой средней зарплатой
Фото: globallookpress.com
Первое место в рейтинге регионов по средней зарплате в России заняла Магаданская область, где при прожиточном минимуме в 23,6 тыс. средняя зарплата составляет 127 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Индекс социального благополучия регионов" Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам 2020 года.
Критериями рейтинга стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины, передает газета. Как пояснили авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в списке.
Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 96,6 тыс. рублей и прожиточным минимумом в 20,1 тыс. Замыкает тройку лидеров Сахалинская область, где зарплата составляет 85,8 тыс., а прожиточный минимум — 20,4 тыс. рублей.
На четвертом месте Чукотка, там в среднем платят 85,8 тыс., а прожиточный минимум — 20,4 тыс. рублей. Москва заняла пятое место, где, по результатам исследования, зарплата равна 95,3 тыс. при прожиточном минимуме в 23,8 тыс.
Всего в список вошли 37 из 85 российских регионов, сообщает издание. Последнее место в рейтинге у Карелии и Башкирии. В первом регионе средняя зарплата составила 44 тыс., а прожиточный минимум — 17,9 тыс. рублей. Во втором — 38,3 тыс. при прожиточном минимуме в 15,6 тыс. рублей.

"Размер заработных плат в регионах определяется суммарным влиянием многих факторов. Прежде всего это, конечно, сложившийся уровень оплаты труда по стране в целом, на который, в свою очередь, влияет структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты", — рассказал газете глава ФоРГО Константин Костин.

Видео дня. В России стало меньше сверхбогатых людей
ТАСС: последние новости
Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию СМИ: Минтруд может ввести трудовые книжки нового образца с 2023 года СМИ: Минтруд может ввести трудовые книжки нового образца с 2023 года
Комментарии 8
Личный счет , Константин Костин , ФоРГО , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение