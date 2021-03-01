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В России предупредили о подорожании еще одного продукта 

Артём Кульша 2 часа назад
Цены на оливковое масло могут вырасти. Об этом сообщает «Коммерсант».
Близкие к производителям собеседники и источники среди торговых сетей рассказали изданию, что некоторое время назад поставщики оливкового масла направили торговым сетям уведомления об удорожании своей продукции, а среди причин упомянули ожидаемое снижение урожая оливок в Испании (почти половина производства оливок в мире).
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Также снижение урожая оливок ожидается в Греции и Италии. Согласно данным Европейской комиссии, в январе оливковое масло Extra Virgin из Испании стоило на 21% выше, чем годом ранее (2,54 евро за килограмм), из Италии — на 44,4% (4,75 евро), из Греции — на 17,7% (2,57 евро).

«Один из наших поставщиков из Италии говорит, что последнее время наблюдается очень высокий спрос на масло по всей Европе. Им приходится докупать сырье по завышенным ценам», — рассказал «Коммерсанту» собеседник в крупной торговой сети.

Источник в другой сети сообщил, что поставщики объясняют повышение цен на оливковое масло изменением курсов валют. По данным «Русагро», 50% оливкового масла импортируется в Россию из Испании, 41% — из Италии, 6% — из Греции.
Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев высказал мнение, что российские покупатели оливкового масла менее чувствительны к колебаниям цен, в связи с чем его продажи едва ли заметно снизятся. Также он усомнился, что рост цен на оливковое масло сильно скажется на стоимости продуктов, в состав которых оно входит.
Комментарии 9
Личный счет , Видео , Алексей Поповичев , Минпромторг
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