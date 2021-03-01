Магадан возглавил рейтинг регионов с высокими доходами

Наиболее высокую среднюю заработную плату в России получают жители Магаданской области — 127 тысяч рублей, Чукотского автономного округа — 117 тысяч рублей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа — 96,6 тысяч рублей. Четвертое место в рейтинге занимает Москва с зарплатой в 95 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследовании Фонда развития гражданского общества

За основу было взято отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. В ТОП были включены 37 из 85 российских регионов.

Наибольший индекс и первое место в рейтинге получила Магаданская область. При средней зарплате в 127 тысяч рублей прожиточный минимум — 23,6 тысяч рублей. Прожиточный минимум ЯНАО — 20,1 тысяч рублей, Сахалинской области — 20,4 тысяч (со средней зарплатой в 85,8 тысяч рублей).

Чукотка также вошла в данный рейтинг — заработная плата 117,8 тысяч рублей, прожиточный минимум — 28,4 тысяч. Вошла в список и Москва — зарплата 95,3 тысяч рублей, прожиточный минимум — 23,8 тысяч рублей, Ненецкий автономный округ — зарплата 81,5 тысяч рублей, прожиточный минимум — 21,2 тысяч рублей. В него также попали Якутия, Санкт-Петербург, ХМАО, Мурманская область и Тува.