Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.35
89.32
89.54
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
64.89
+0.26 Золото
1738.33
+0.13 РТС
1411.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2033
–0.0079
16.02
1.2112
25.02
17.02

Части россиян могут изменить порядок формирования пенсионного стажа 

Вероника Полынина 46 минут назад
Части россиян могут изменить порядок формирования пенсионного стажа
Фото: ТАСС
В Совете Федерации обсуждается вопрос возможности включения военной службы по призыву в пенсионный стаж. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

«Служба по призыву не подразумевает выбора гражданина, все обязаны ее пройти», — объяснила Бибикова, ее слова приводит РИА «Новости».

Ранее, как писал «Рамблер», Елена Бибикова сообщила об индексации социальных пенсий с 1 апреля. По словам сенатора, законом предусмотрено увеличение пенсии на 2,6 процента — на прогнозный индекс роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Бибикова напомнила, что социальные пенсии получают граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на страховую пенсию либо из-за недостатка трудового стажа, либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных баллов.
Она также сообщила, что согласно новым нормам Конституции, индексироваться должны все социальные выплаты — как федеральные, так и региональные.
Видео дня. Оплата по QR-кодам отберет долю у классического эквайринга
Комментарии
Личный счет , Елена Бибикова , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение