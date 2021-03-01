Части россиян могут изменить порядок формирования пенсионного стажа 

Совете Федерации обсуждается вопрос возможности включения военной службы по призыву в пенсионный стаж. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

«Служба по призыву не подразумевает выбора гражданина, все обязаны ее пройти», — объяснила Бибикова, ее слова приводит РИА «Новости».

Ранее, как писал «Рамблер», Елена Бибикова сообщила об индексации социальных пенсий с 1 апреля. По словам сенатора, законом предусмотрено увеличение пенсии на 2,6 процента — на прогнозный индекс роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Бибикова напомнила, что социальные пенсии получают граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на страховую пенсию либо из-за недостатка трудового стажа, либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных баллов.

Она также сообщила, что согласно новым нормам Конституции, индексироваться должны все социальные выплаты — как федеральные, так и региональные.