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Матвиенко назвала сроки индексации пенсий работающим пенсионерам 

Прайм и ещё 11 3 часа назад
Матвиенко рассказала о сроках индексации пенсий работающим
Фото: ТАСС
Правительство ищет источники бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", — сказала спикер.

По ее словам, главная задача, над которой работает правительство, это поиск источников финансирования для того, чтобы эта индексация проводилась ежегодно.
Матвиенко отметила, что пока нельзя назвать точные сроки, когда может начаться индексация.

"Если говорит о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле", — заявила спикер.

"В Совете Федерации мы держим этот вопрос на контроле, и надеюсь, что этот вопрос найдет свое решение", — добавила Матвиенко.
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Комментарии
Личный счет , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , РИА Новости
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