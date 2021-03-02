Около миллиона россиян получат новые выплаты от государства 

«Планируется, что социальным контрактом в этом году будет охвачено порядка 1 млн человек, предполагается что будет заключено порядка 300 тыс. контрактов. С 2021 года по поручению президента страны социальный контракт предусмотрен для всех регионов, это 26,3 млрд рублей. Это только объемы софинансирования из федерального бюджета», — уточнила Татьяна Голикова.