Около миллиона россиян получат новые выплаты от государства 

В 2021 году планируется заключить около 300 тысяч социальных контрактов, таким образом, помощь получат около одного миллиона россиян с низкими доходами. Об этом заявила ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Социальный контракт является одним из инструментов занятости, особенно для граждан, которые в силу разных причин оказались на бирже труда», — пояснила она.
Вице-премьер напомнила, что ранее президент РФ поставил задачу — достичь уровня безработицы, который был в стране до пандемии.
«Планируется, что социальным контрактом в этом году будет охвачено порядка 1 млн человек, предполагается что будет заключено порядка 300 тыс. контрактов. С 2021 года по поручению президента страны социальный контракт предусмотрен для всех регионов, это 26,3 млрд рублей. Это только объемы софинансирования из федерального бюджета», — уточнила Татьяна Голикова.
Социальный контракт заключается органами соцзащиты с россиянами, чей доход не достигает прожиточного минимума.
Как сообщал «Рамблер», в конце января президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей выход из бедности.