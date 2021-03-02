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Около миллиона россиян получат новые выплаты от государства 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
Около миллиона россиян получат новые выплаты от государства
Фото: ТАСС
В 2021 году планируется заключить около 300 тысяч социальных контрактов, таким образом, помощь получат около одного миллиона россиян с низкими доходами. Об этом заявила ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Социальный контракт является одним из инструментов занятости, особенно для граждан, которые в силу разных причин оказались на бирже труда», — пояснила она.

Вице-премьер напомнила, что ранее президент РФ поставил задачу — достичь уровня безработицы, который был в стране до пандемии.

«Планируется, что социальным контрактом в этом году будет охвачено порядка 1 млн человек, предполагается что будет заключено порядка 300 тыс. контрактов. С 2021 года по поручению президента страны социальный контракт предусмотрен для всех регионов, это 26,3 млрд рублей. Это только объемы софинансирования из федерального бюджета», — уточнила Татьяна Голикова.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с россиянами, чей доход не достигает прожиточного минимума.
Как сообщал «Рамблер», в конце января президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей выход из бедности.
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Комментарии
Личный счет , Татьяна Голикова , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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