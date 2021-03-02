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В апреле в России проиндексируют пенсии 

Артём Кульша 3 часа назад
В апреле пенсии проиндексируют на 2,6%
Фото: ТАСС
В апреле социальные и государственные пенсии будут проиндексированы. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Россияне, у которых недостаточно стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии, получают социальные пенсии.
Государственные получают те, у кого есть право на получение федеральных льгот, — инвалиды, сироты, ветераны Великой Отечественной войны, те, кто пострадал в результате радиационных катастроф, родители погибших призывников, вдовы военнослужащих, погибших во время войны, и некоторые другие категории граждан.
1 апреля размер социальных и государственных пенсий будет в очередной раз проиндексирован, на этот раз — на 2,6%. В результате этого средний размер социальной пенсии в России вырастет до 9,9 тысячи рублей, размер социальной пенсии детям-инвалидам — до 16 тысячи, инвалидам с детства — до 11,5 тысячи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на 6,3% был проиндексирован размер страховой пенсии неработающим пенсионерам, в результате чего ее средний размер увеличился до 17,4 тысячи рублей.
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