Оформить пособие по уходу за инвалидом станет проще 

Россиянам, которые ухаживают за инвалидами I группы и за престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянной помощи, не придётся предоставлять в Пенсионный фонд РФ ряд документов. В частности, сведения о том, что заявитель не работает, не получает пособие по безработице сотрудники ПФР должны получить сами из федеральных информационных систем. Об этом 2 марта сообщили на сайте кабмина после подписания Михаилом Мишустиным соответствующего постановления Правительства. Кому положены пособия по уходу за инвалидами и престарелыми и как их оформить, в материале «Парламентской газеты».

Что поменяется

В России уже несколько лет стараются избавить граждан, которые хотят получить от государства какие-либо услуги, от необходимости лично обращаться в разные инстанции и стоять в очередях, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб . В случае с компенсациями за помощь инвалидам без подачи заявления, конечно, не обойтись, поскольку заявителю необходимо выбрать, какое пособие получать — по безработице или по уходу. А вот все остальные сведения госорганы могут запросить в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и в других базах. В целом цифровизация сыграла огромную роль, добавила Бессараб. «Планируется, что к концу 2022 года государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном формате, будет порядка 200», — сказала депутат.

В то же время в вопросе цифровизации услуг главное — не перегнуть палку, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . По его мнению, предусматривая способы оформить услуги онлайн, необходимо оставлять гражданам возможность обращаться в госорганы лично и получать квалифицированные ответы в общении с сотрудниками госучреждений.

Кому положены выплаты

Россияне могут оформить ежемесячную компенсацию, если они не работают, чтобы ухаживать за инвалидами I группы, за теми, кому исполнилось 80 лет, или за пожилыми гражданами, которые нуждаются в постоянном уходе, например после операции, по заключению лечебного учреждения. При этом не обязательно быть родственником того, кому требуется помощь.

Стандартный размер выплаты — 1200 рублей в месяц. Он может быть больше в отдельных регионах за счёт районных коэффициентов. Деньги переводят не напрямую получателю, а вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному. Если ухаживать за несколькими нуждающимися в помощи, компенсацию выплачивают за каждого.

Выплату могут получать только граждане, которые не выполняют оплачиваемую работу, не зарегистрированы в качестве ИП, не получают пенсию по старости, инвалидности или пособие по безработице. В Пенсионном фонде пояснили, что пенсионеры и граждане, оформившие пособие по безработице, не имеют права на выплату, так как они уже получают деньги в качестве компенсации утраченного заработка. При этом периоды ухода за подопечными включают в страховой стаж, который влияет на размер будущей пенсии.

Кроме этого, в России предусмотрены выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Ежемесячная сумма составляет 10 тысяч рублей для родителей, усыновителей, опекунов или попечителей инвалидов и 1200 рублей — для всех остальных.

Как оформить компенсацию

Обратиться за получением выплаты по уходу за инвалидом I группы или престарелым человеком можно несколькими способами. Либо в территориальном отделении ПФР или МФЦ, либо отправить заявления, заверенные нотариусом, по почте, или подать их онлайн через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. На портале госуслуг уточняют, что обращаться следует в то отделение ПФР, которое выплачивает пенсию нуждающемуся в уходе. А чтобы подать документы через представителя, понадобится оформить доверенность.

Заявления должно быть два. Тот, кто нуждается в помощи, оформляет согласие на уход , а тот, кто будет эту помощь оказывать, — документ о назначении выплаты . К заявлениям понадобится приложить документы, подтверждающие личность, например паспорт, а также заключение о нуждаемости пенсионера в уходе, если ему ещё нет 80 лет и он не является инвалидом I группы.

Получив обращение, территориальный орган ПФР рассматривает его в течение 10 дней. Если понадобятся дополнительные документы, сотрудник связывается с заявителем и просит их предоставить. Если же человек пользуется правом не собирать бумаги самостоятельно, а предоставить эту заботу сотрудникам ПФР, там запросят недостающие сведения с помощью информационных систем. Правда, время ожидания решения может увеличиться, поясняют на госуслугах. Кроме этого, Пенсионный фонд может приостановить рассмотрение заявки на три месяца, если потребуется провести дополнительную проверку.

Изучив документы, орган ПФР принимает решение — назначить выплаты или отказать. В случае отрицательного решения заявителю должны отправить уведомление с объяснением причин в течение пяти дней.

Назначенные выплаты прекращают перечислять, когда получатель перестаёт ухаживать за инвалидом или престарелым человеком, начинает получать пенсию или пособие по безработице или выходит на работу. При этом он обязан самостоятельно оповестить об этом ПФР в течение пяти дней. Иначе ему придётся вернуть деньги, которые он получит неправомерно с того момента, когда он потерял право на компенсацию.