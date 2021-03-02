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В России хотят значительно увеличить штрафы за холодные батареи 

Павел Тиунов 3 часа назад
В Госдуме предложили увеличить штрафы за холодные батареи
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы РФ предложили в десятки раз увеличить штрафы за незаконное отключение горячей воды в домах по вине ресурсоснабжающих организаций, сообщает «Парламентская газета». Парламентарии подсчитали, что за год коммунальщики допускают десятки тысяч нарушений.
Так, за 2018 год было выявлено более 22 тысяч случаев некачественного предоставления россиянам коммунальных услуг. Сложившееся положение дел депутаты объясняют тем фактом, что существующие штрафы за подобные нарушения сегодня никого не пугают: согласно административному кодексу за провинность должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штрафуют на 500 — 1000 рублей, юрлица — на 5 — 10 тысяч рублей.
В Госдуме РФ решили, что суммы взысканий необходимо увеличить. Так, штраф для должностных лиц, по мнению депутатов, должен составлять 5-10 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч рублей. Повторные нарушения предложено карать в сумме 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч рублей для юрлиц.
Известно, что члены правительства РФ уже поддержали инициативу парламентариев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил наделить россиян правом не платить за коммунальные услуги, если они не соответствуют нормам. В официальном письме, направленном министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву, он пояснил, что в настоящее время у граждан страны есть закреплённое постановлением правительства право пересчитать плату за некачественную «коммуналку», но порядок процедуры настолько сложен и непонятен, что им мало кто пользуется. Депутат отметил, что область действия документа необходимо расширить.
Видео дня. Зачем ФНС будет хранить данные граждан о расходах
Комментарии 1
Личный счет , Василий Власов , Владимир Якушев , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ , Парламентская газета
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