В Госдуме предложили увеличить штрафы за холодные батареи

Депутаты Госдумы РФ предложили в десятки раз увеличить штрафы за незаконное отключение горячей воды в домах по вине ресурсоснабжающих организаций, сообщает «Парламентская газета». Парламентарии подсчитали, что за год коммунальщики допускают десятки тысяч нарушений.

Так, за 2018 год было выявлено более 22 тысяч случаев некачественного предоставления россиянам коммунальных услуг. Сложившееся положение дел депутаты объясняют тем фактом, что существующие штрафы за подобные нарушения сегодня никого не пугают: согласно административному кодексу за провинность должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штрафуют на 500 — 1000 рублей, юрлица — на 5 — 10 тысяч рублей.

В Госдуме РФ решили, что суммы взысканий необходимо увеличить. Так, штраф для должностных лиц, по мнению депутатов, должен составлять 5-10 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч рублей. Повторные нарушения предложено карать в сумме 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч рублей для юрлиц.

Известно, что члены правительства РФ уже поддержали инициативу парламентариев.