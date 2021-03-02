Эксперт рассказал о новых выплатах для россиян с детьми 

Экономист Сергей Кутузов предположил, что перед осенними выборами в Госдуму в России введут новые детские выплаты или расширят уже действующие программы поддержки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По мнению Кутузова, власти могут расширить круг получателей пособия на детей до семи лет, увеличив предельный среднедушевой доход семьи с одного до 1,5-2 прожиточных минимумов (так уже делали с пособием на детей до трех лет).

Кроме того, непосредственно перед выборами, в августе, возможна выплата пособия на сборы в школу.

«В целом, настроения населения сейчас таковы, что большинство людей, безусловно, ждет помощи от государства. Доходы граждан падают несколько лет подряд, при этом цены в прошлом году практически рекордно выросли», — отметил экономист.

По его мнению, новые меры поддержки семей с детьми будут приняты, так как демографическая ситуация в стране «выходит на первый план».

Как писал «Рамблер», с 1 марта в России перестал действовать автоматический порядок назначения выплат на детей до трех лет, живущих в семьях с низким доходом.

Закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка до полутора лет заработал в 2018 году, с 2020-го выплаты получают родители детей до трёх лет. Право на выплаты есть у семей, в которых подушевой доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в регионе.