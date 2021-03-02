Россиянам предложили выдавать бесплатные лекарства

На сегодняшний день только пятая часть россиян имеет доступ к бесплатным лекарствам. Но для увеличения продолжительности жизни, льготными лекарствами должны быть обеспечены все граждане нашей страны. Такую позицию озвучил глава НИФИ Владимир Назаров . Согласно информации НИИ, полная стоимость создания системы всеобщего лекарственного обеспечения составляет около 0,5% ВВП в год или чуть более пятисот миллиардов рублей. Редакция DEITA.RU рассказала, как в НИИ видят переход к новой модели массового охвата лекарственными средствами.

Назаров считает, что лекарственное возмещение могло бы решить сразу несколько проблем в стране. Первая из таких проблем — равный подход ко всем больным на первых стадиях заболевания. Это обеспечит сохранение здоровья и работоспособности большинства граждан.

Кроме того, глава НИФИ уверен, что подход должен быть равным и с точки зрения регионов. Дело в том, что вместе с лекарственным возмещением решится и вопрос излишней нагрузки на ОМС — ведь некоторые пациенты не спешат выписываться из медицинских учреждений, чтобы продолжать получать бесплатные лекарства. Решение такой проблемы в некоторых организациях находят в закупке дешевых аналоговых лекарств, которые продлевают период выздоровления. И, наконец, по мнению Назарова, еще одна глобальная проблема для России — самолечение и попытка некоторых людей сэкономить на своем здоровье.

В НИФИ считают, что уже в 2021-2022 годах можно провести пилотный проект по созданию системы лекарственного возмещения. Сначала в определенных регионах страны с выделением отдельных заболеваний, которые лежат наибольшим социальным бременем и не предполагают сейчас льготного лекарственного обеспечения для большинства больных.

После выработки механизмов в 2023 году возможно распространить такую систему на всю Россию. Расходы составят около 0,17% ВВП в год, а на последующем этапе, начиная с 2024-2025 годов, — распространить на все заболевания и все рецептурные лекарства, показанные для амбулаторного применения.