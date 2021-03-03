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В России ожидают рекордный рост просрочек по автокредитам 

Елена Прошина 2 часа назад
В России ожидают рекордный рост просрочек по автокредитам
Фото: ТАСС
В 2021 году уровень дефолтности по автокредитам может приблизиться к отметке в 7,5%, сообщает издание Banki.ru со ссылкой на «Ведомости». При этом эксперты отмечают, что спрос на займы в текущем году будет постепенно расти.
Выводы сделаны на основе исследования сотрудников бюро кредитных историй «Эквифакс». Аналитики отметили, что рост просрочек начался в январе. По их словам, динамика дефолтности связана с окончанием кредитных каникул, из которых не все заемщики смогли вернуться к графику своевременных платежей. При этом показатели еще могут вырасти из-за окончания сроков по внутренним программам реструктуризации банков.
Спрос на автокредиты, упавший в декабре 2020 года, в текущем году будет восстанавливаться постепенно, заявила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Она отметила, что рост будет в пределах 5-10%, поскольку платежеспособность россиян снижается, а цены на авто растут. Изменить ситуацию, по ее мнению, может восстановление активности по льготным госпрограммам, особенно если условия будут смягчены, а лимиты для банков расширены.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские банки приостановили выдачу автокредитов на льготных условиях по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Финансовые организации исчерпали деньги, выданные государством на реализацию инициативы, а очередной перевод на банковские счета еще не поступил. В Российской ассоциации автодилеров (РоАД) отметили, что приостановка действия госпрограмм негативно скажется на продажах авто из бюджетного сегмента.
Социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предусматривают скидку в 10% на первоначальный взнос по автокредиту для россиян при условии, что машина приобретается покупателем впервые или для семейных нужд. На Дальнем Востоке скидка достигает 25%. Программы рассчитаны на бюджетные авто стоимостью не дороже 1,5 миллиона рублей.
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Личный счет , Ведомости , Banki.ru
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