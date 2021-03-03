Уволенным в пандемию россиянам вернут работу 

Минтруд нашел способ вернуть работу россиянам, которые были уволены в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает назначить выплаты работодателям в размере МРОТ за трудоустройство россиян. По оценкам издания, такая федеральная программа поможет найти работу 200 тысячам граждан.

Работодатели смогут получить субсидию в размере трех МРОТ при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года. Распределять деньги будет Фонд социального страхования (ФСС).

Издание указывает, что за последние три месяца 2020 года в службы занятости поступил один миллион заявок. В общей сложности по итогам четвертого квартала прошлого года количество безработных составило 2,8 миллиона человек.