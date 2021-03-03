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Обозначена предельная стоимость дня на больничном 

Прайм и ещё 4 44 минуты назад
Максимальная стоимость больничного дня составит ₽2434
Фото: ТАСС
Максимальная стоимость дня на больничном составляет 2434 рубля, минимальная — 426 рублей, рассказала замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая.
По ее словам, в целом бюджет ФСС — это 800 миллиардов рублей, 649 из которых составляют пособия по временной нетрудоспособности и материнству, а 98 миллиардов — это выплаты, связанные с несчастными случаями.
Также у фонда есть агентские функции по обеспечению людей, в том числе техническими средствами реабилитации, оплатой санаторно-курортного лечения, оплатой родового сертификата, дополнительного отпуска родителям детей-инвалидов.
Такие направления финансируются из бюджета РФ.

"Если говорить о максимальном, то это 2434 рубля, это уже, конечно, совершенно другие суммы… в принципе, оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если соответственно ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей. Если доходов был выше, то соответственно и пособие будет выше ", — сказала Лотоцкая в интервью телеканалу "НТВ".

Она пояснила, что при расчете оплаты больничного также учитывается стаж работы. Если у человека нет пятилетнего стажа работы, то пособие платится в размере 60% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет— в размере 80%, а свыше 8 лет — 100% от заработка, но не более чем 2400 рублей в день.
Говоря о фальшивых больничных, замглавы ФСС также отметила, что цифровой больничный подделать нельзя в отличие от бумажного. Подлинность бумажного больничного можно проверить в ФСС.
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Личный счет , Татьяна Лотоцкая , Фонд социального страхования РФ
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