ПФР подал в суд на пенсионера за получение пособия 

«Жена Николая Гетмановского, на которую он получал выплату с 2006 года, ушла из жизни еще в 2017 году, а выплаты продолжали приходить, несмотря на то, что он вовремя принес в ПФР свидетельство о смерти супруги и получил на свою жену выплату на погребение», — пишет издание из Краснодарского края «Ясно».