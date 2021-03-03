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ПФР подал в суд на пенсионера за получение пособия 

Ura.Ru 1 час назад
ПФР подал в суд на пенсионера за получение пособия
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд на пенсионера, который получил больше 25 тысяч рублей в качестве пособия по уходу за женой, которая умерла. Однако 90-летний мужчина уведомлял организацию о смерти своей супруги.

«Жена Николая Гетмановского, на которую он получал выплату с 2006 года, ушла из жизни еще в 2017 году, а выплаты продолжали приходить, несмотря на то, что он вовремя принес в ПФР свидетельство о смерти супруги и получил на свою жену выплату на погребение», — пишет издание из Краснодарского края «Ясно».

Как объяснил пенсионер, сотрудница ПФР приняла его копию свидетельства о смерти, и подчеркнула, что больше никаких документов для прекращения выплат предоставлять не следует.
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Помочь пенсионеру в сложившейся ситуации вызвалась депутат Госдумы Наталья Костенко.

«Мы считаем, что пенсионер повел себя как добросовестный гражданин. С учетом мизерности выплаты — 1500 рублей и преклонного возраста ее получателя, можно предположить, что он не обратил внимание на то, начисляется она ему по-прежнему или нет», — приводит ее слова издание.

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Личный счет , Наталья Костенко , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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