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Раскрыт способ затягивания пенсионеров в финансовые пирамиды 

Вероника Полынина 18 минут назад
Раскрыт способ затягивания пенсионеров в финпирамиды
Фото: РИА Новости
Пенсионеров Москвы и Подмосковья заманивают в финансовые пирамиды, предлагая вкладываться в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, а также в оптовые поставки овощей и фруктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления Банка России по ЦФО.
В ЦБ сообщили, что в 2020 году в Москве и Московской области было выявлено 45 организаций с признаками финансовой пирамиды.
Основной целью мошенников являются пенсионеры. Им предлагают вкладывать средства в потребительские общества или потребительские кооперативы в сфере фармацевтики, фермерских хозяйств, баз отдыха, оптовых поставок овощей и фруктов, обещая доходность до 18%.
При этом эти кооперативы не обладают статусом финансовой организации, не поднадзорны Банку России и не имеют лицензии на привлечение средств населения. Кроме того, масштаб сбора денег у граждан несопоставима с реальной хозяйственной деятельностью этих организаций.
В Центробанке отметили, что в целом финансовые кооперативы перемещаются в онлайн, активно используя для привлечения средств рекламу в соцсетях и мессенджерах.

«Предлагают вложения в криптовалюту, в токены, псевдо-биржи. Под одним и тем же брендом могут демонстрировать и разные "продукты", например, оплату недвижимости или автомобиля за треть стоимости якобы за счет участия в псевдо-инвестиционной деятельности и вложений в некие онлайн-платформы», — рассказали в регуляторе.

Ранее «Рамблер» писал, как распознать финансовую пирамиду. У аферистов нет лицензий, много рекламы в социальных сетях и необычно высок процент доходности.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Комментарии 1
Личный счет , Центральный банк России
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