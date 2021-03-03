Совфед одобрил новый штраф до 400 тысяч рублей

В статье 20.4 КоАП появится новая часть об административной ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска.

В качестве наказания предусмотрен штраф для граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, а для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 30 суток.

За нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло пожар и уничтожение, повреждение чужого имущества либо вред здоровью легкой или средней тяжести, для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 50 до 60 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток.