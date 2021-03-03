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Россиянам приготовили новый штраф в 400 тысяч рублей 

Вероника Полынина 1 час назад
Совфед одобрил новый штраф до 400 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Совет Федерации РФ одобрил изменения в административный кодекс, которые предусматривают наказание за повторное нарушение организациями правил противопожарной безопасности, сообщает «Парламентская газета».
В статье 20.4 КоАП появится новая часть об административной ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска.
В качестве наказания предусмотрен штраф для граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, а для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 30 суток.
За нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло пожар и уничтожение, повреждение чужого имущества либо вред здоровью легкой или средней тяжести, для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 50 до 60 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток.
В Совфеде напомнили, что после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» МЧС организовало массовые проверки, в ходе которых выяснилось, что большинство предписаний по нарушениям, выявленным инспекторами госпожнадзора, не были исполнены.
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Комментарии 7
Личный счет , МЧС , Совет Федерации , Парламентская газета
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