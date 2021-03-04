МЭР предложило расширить функционал Госуслуг

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Минэкономразвития выступило с предложением пополнить функционал портала Госуслуг сведениями из реестра микрофинансовых организаций, заявили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что данный проект распоряжения внесен на рассмотрение кабмина.

Предлагается физическим и юридическим лицам предоставить доступ к данным об участниках финансового рынка, выпискам из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.

Также, в министерстве предложили через портал Госуслуг сообщать самозанятым о кредитно-гарантийной поддержке. В настоящее время для этого необходим личный прием.

Нововведения помогут получать пользователям нужную информацию «в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени», считает директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Виталий Злобин.