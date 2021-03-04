55% составил рост стоимости авиабилетов за рубеж за год

Стоимость авиабилетов за границу резко выросла. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно данным сервисов Aviasales и Biletix, в начале марта средняя стоимость забронированного перелета за рубеж составляет 15,7 тысячи рублей. Это на 55% больше, чем в начале марта 2020-го, и на 39,5% — чем в начале марта 2019-го.

Например, сейчас средняя стоимость билета в Объединенные Арабские Эмираты — 23,7 тысячи против 12,3 тысячи в 2019-м, в Грузию — 15,7 тысячи против 6,5 тысячи, на Мальдивы — 40,1 тысячи (рост на 36%), в Египет — 16,4 тысячи (+29%). Билет из Москвы в Минск и обратно в среднем стоит сейчас 13,6 тысячи против 6,5 тысячи в 2019-м.

«Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования», — объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.