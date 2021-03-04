Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
73.89
88.90
88.90
Прогноз
08.03 – 15.03
$
76.00
90.67
Индексы и котировки Brent
65.09
–0.53 Золото
1712.73
–0.19 РТС
1453.61
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.03
1.2039
–0.0052
18.02
1.2092
01.03
21.02
05.02

Чем обернется падение доллара для россиян 

Мария Иванова 2 часа назад
Названы последствия падения доллара для россиян
Фото: ТАСС
Экономист Вячеслав Бобков заявил, что благодаря падению доллара в России должны подешеветь продукты. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению Бобкова, рубль укрепится к доллару за счета роста спроса на нефть и уголь.

«Если доллар падает, то наоборот рубль становится более весомым и, по идее, цены не должны расти. Это хорошая тенденция, если это случится», — подчеркнул экономист.

Однако глава института финансов РАНХиГС Андрей Марголин предупредил о двойственном значении обвала доллара. Он объяснил, что в такой ситуации экспортная выручка в долларах принесет меньше рублей в экономику и в бюджет поступит меньше доходов. При этом России станет выгоднее покупать импортное оборудование и продовольствие.
Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.
Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.
Видео дня. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Комментарии
Личный счет , Андрей Марголин , Вячеслав Бобков , Михаил Делягин , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение