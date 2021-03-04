Названы последствия падения доллара для россиян

Экономист Вячеслав Бобков заявил, что благодаря падению доллара в России должны подешеветь продукты. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению Бобкова, рубль укрепится к доллару за счета роста спроса на нефть и уголь.

«Если доллар падает, то наоборот рубль становится более весомым и, по идее, цены не должны расти. Это хорошая тенденция, если это случится», — подчеркнул экономист.

Однако глава института финансов РАНХиГС Андрей Марголин предупредил о двойственном значении обвала доллара. Он объяснил, что в такой ситуации экспортная выручка в долларах принесет меньше рублей в экономику и в бюджет поступит меньше доходов. При этом России станет выгоднее покупать импортное оборудование и продовольствие.

Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.

Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.

Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.