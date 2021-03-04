В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной 

Евросоюзе зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной: Европейская комиссия (ЕК) представила законодательное предложение о прозрачности оплаты труда и гарантиях равной оплаты за равный труд для женщин и мужчин в ЕС. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает «Интерфакс»

Представила проект комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли (Helena Dalli).

«Предложение о прозрачности оплаты труда — это важный шаг на пути к соблюдению принципа равной оплаты за равный или равноценный труд между женщинами и мужчинами. Оно позволит работникам отстаивать право на равную оплату труда и положит конец гендерной предвзятости в оплате труда», — сказала она.

Предложение сосредоточено на обеспечении прозрачности размера зарплаты и на «улучшении доступа к правосудию для жертв дискриминации» в этой области. Работодатели, у которых трудоустроены не менее 250 сотрудников, должны в том числе публиковать информацию о разнице в оплате труда женщин и мужчин. За дискриминацию в оплате труда сотрудники будут иметь право на компенсацию.

Теперь законопроект направят на утверждение в Европарламент Совет ЕС . В случае его принятия у государств-членов союза будет два года, чтобы перенести его в национальное законодательство. В пресс-релизе ЕК уточняется, что внедрение и применение права на равную оплату труда женщин и мужчин за равный или равноценный труд на практике остается «серьезной проблемой в странах союза».