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В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной 

Lenta.ru 1 час назад
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
Фото: Reuters
В Евросоюзе зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной: Европейская комиссия (ЕК) представила законодательное предложение о прозрачности оплаты труда и гарантиях равной оплаты за равный труд для женщин и мужчин в ЕС. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает «Интерфакс».
Представила проект комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли (Helena Dalli).

«Предложение о прозрачности оплаты труда — это важный шаг на пути к соблюдению принципа равной оплаты за равный или равноценный труд между женщинами и мужчинами. Оно позволит работникам отстаивать право на равную оплату труда и положит конец гендерной предвзятости в оплате труда», — сказала она.

Предложение сосредоточено на обеспечении прозрачности размера зарплаты и на «улучшении доступа к правосудию для жертв дискриминации» в этой области. Работодатели, у которых трудоустроены не менее 250 сотрудников, должны в том числе публиковать информацию о разнице в оплате труда женщин и мужчин. За дискриминацию в оплате труда сотрудники будут иметь право на компенсацию.
Теперь законопроект направят на утверждение в Европарламент и Совет ЕС. В случае его принятия у государств-членов союза будет два года, чтобы перенести его в национальное законодательство. В пресс-релизе ЕК уточняется, что внедрение и применение права на равную оплату труда женщин и мужчин за равный или равноценный труд на практике остается «серьезной проблемой в странах союза».
Пандемия коронавируса заставила людей по всему миру работать меньше, говорится в исследовании ZipRecruiter. Доля вакансий, где предлагается четырехдневная рабочая неделя, за последние несколько лет увеличилась втрое. На 10 тысяч соискателей приходится 62 вакансии с такими условиями.
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Комментарии 1
Личный счет , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия , Интерфакс
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